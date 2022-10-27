Lübnan Suriyelileri ‘zoraki gönüllü’ gönderiyor! Bir eleştiri de Türkiye’ye

Lübnan, Suriyeli mültecileri ülkelerine yollamaya başladı. Lübnan geri dönüşlerin ‘gönüllülük’ esaslı yürütüldüğünü iddia ederken insan hakları örgütleri ise aynı görüşte değil. Bu kapsamda bir eleştiri de Türkiye’ye geldi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Suriyeli mültecileri ülkelerine yollamaya başladı. Lübnan'a göre gönüllülük esas. İnsan hakları örgütleri ise aynı görüşte değil.

2011 yılında başlayan Suriye Savaşı 11'inci yılında hâlâ sürerken, milyonlarca Suriyeli sığınmacılar Türkiye ve Lübnan gibi komşu ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Tarihinin en zor ekononomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan yönetimi, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye başladı. Yaklaşık 700 Suriyeli, dün büyük bavullarla ve ev eşyalarıyla sınırı geçerek ülkelerine giriş yaptı.

‘GÖNÜLLÜLÜK' BAZINDA

Hürriyet'in haberine göre; Lübnan hükümeti, Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından koordine edilen iade sürecinin tümüyle gönüllülüğe dayandığını duyurdu. Lübnan'ın 2018'de açıkladığı Suriyeli sığınmacıların iade süreci, COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, uygulamanın Suriyelilerin hayatını riske attığı görüşünde. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı MişelAvn, tüm uluslararası itirazlara rağmen, her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

‘GÜVENLİ' OLMAYABİLİR

Lübnan'da 830 bini BM kayıtlarında olmak üzere yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı sanılıyor. 2017'de program çerçevesinde 400 bin Suriyeli ülkelerine geri yollanmıştı. Her ne kadar Lübnan geri dönüşlerin ‘gönüllü' olduğunu savunsa da insan hakları örgütleri baskı uygulandığı görüşünde. Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika yetkililerinden Diana Semaan, “Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin geri dönüşle ilgili özgür ve bilgiye dayanan bir karar alacak pozisyonda olmadıkları biliniyor” dedi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ'NDEN TÜRKİYE'YE ELEŞTİRİ

Suriyelilerin geri dönüşü konusunda bir eleştiri de Human Rights Watch'tan (İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden) Türkiye'ye yönelik geldi. İnsan Hakları İzmleme Örgütü'nün pazartesi günü açıkladığı raporda Türkiye'nin geçtiğimiz yaz aylarından bu yana yüzlerce Suriyeliyi gelişigüzel bir şekilde tutukladığı, alıkoyduğu ve geri dönüşe zorladığı iddia edildi. Örgütün raporunda bazı Türk yetkililerin Suriyelileri silah zoruyla geri dönmeye zorladığı ve dövdüğü ifadeleri yer aldı.