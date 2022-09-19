Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasında son aşamaya gelindi

Lübnan, İsrail ile ABD arabuluculuğunda sürdürülen tartışmalı deniz sınırı anlaşmasının tamamlanması hususunda son aşamaya geldiklerini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler Lübnan Temsilcisi Joanna Wronecka'yı kabul etti.

Avn ve Wronecka, görüşmede, ülkedeki son durumun yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki tartışmalı deniz sınırı anlaşması için devam eden müzakereleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Avn, konuya ilişkin, "Lübnan'a kendine münhasır deniz sahası alanında gaz ve petrol çıkarma garantisi veren güneydeki deniz sınırı anlaşmasına ilişkin sürdürülen müzakerelerde son evreye gelindi" ifadelerini kullandı.

Avn, sınırın belirlenmesi hususunda arabulucu konumundaki ABD'li yetkili Amos Hochstein ile bazı teknik detayların görüşüldüğünü vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı son olarak 14 Eylül'de, müzakerelerde önemli yol katedildiğini ve teknik detaylar üzerinde görüşüldüğünü söylemişti.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.