Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim’de imzalanabilir

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanabileceğini söyledi.

Ebu Saab, ABD merkezli Arapça yayın yapan "Al Hurra" televizyon kanalına ABD arabuluculuğunda, geçen hafta İsrail ile üzerinde uzlaşıya varılan, deniz sınırı çiziminin nihai anlaşma tasarısına ilişkin konuştu.

Lübnanlı yetkili, İsrail ile nihai anlaşma metnine ülkenin güneyinde bulunan BM merkezi Nakura'da 26 veya 27 Ekim'de imzaların atılabileceğini ifade etti.

Ebu Saab, Lübnan heyetinde kimlerin yer alacağına ve net tarihe Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın karar vereceğini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim'de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı. .