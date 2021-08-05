Lübnan İsrail'i BM'ye şikayet ediyor

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 'İsrail'in ülke egemenliğine yönelik bir dizi ihlalleri ve Suriye'ye yönelik saldırılarında Lübnan hava sahasını kullanması Lübnan'ın güneyindeki sükunete dair büyük bir tehdit teşkil ediyor.' dedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'i acil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etme talimatı verdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Diyab, "düşman İsrail'in önce topçu atışları, sonrasında da savaş uçaklarıyla Lübnan'ın egemenliğine saldırdığını" belirtti.

İsrail'in "Lübnan topraklarından işgal altındaki Filistin'in kuzeyine zamanı ve hedefi şüpheli şekilde roketlerin düştüğünü" gerekçe göstererek BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal eden saldırılarını açıkça itiraf ettiğini vurgulayan Diyab, söz konusu roket atışlarını ise kimsenin üstlenmediğine dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarının acil olarak BMGK'ye şikayet edilmesi için Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker'e talimat verdiğini aktaran Diyab, şunları kaydetti:

"İsrail'in ülke egemenliğine yönelik bir dizi ihlalleri ve Suriye'ye yönelik saldırılarında Lübnan hava sahasını kullanmasının ardından gelen bu yeni ve tehlikeli saldırı, Lübnan'ın güneyindeki sükunete dair büyük bir tehdit teşkil ediyor."

BM ve BMGK'yi İsrail'i bu adımlarından vazgeçirmeye ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerini durdurmaya çağıran Diyab, "Bu ihlaller BMGK'nin 1701 sayılı kararını ve 2006 yılından beri bölgede sağlanan istikrarı tehdit etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı.

Buna karşılık olarak Lübnan tarafına top atışları gerçekleştiren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki kırsal alanlara hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonun düşürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Lübnan ordusu ülkenin kuzeyinden gerçekleştirilen roket atışlarından sonra İsrail'in 92 topçu atışıyla Lübnan'ın güneyindeki 6 bölgeyi hedef aldığını açıklamış ve söz konusu roketlerin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.