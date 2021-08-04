'Lübnan'ın uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı var'

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz pençesindeki ülkesinin uluslararası toplumun her türlü yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamanın birinci yılı münasebetiyle Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve Fransa'nın ev sahipliğinde organize edilen Lübnan'a destek konferansı başladı.

Çevirim içi gerçekleştirilen konferansta, tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan için 350 milyon dolarlık yardım toplanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Avn, konferanstaki konuşmasında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmada sonuna kadar yargının yanında yer alacağını belirtti.

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen patlamanın arkasında bıraktığı yıkımın ekonomi, sağlık, eğitim ve toplumsal alanlara yansımalarının sürdüğünü dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan çok zor dönemlerden geçiyor. Görülmemiş yoksulluk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ilaç temininde ciddi aksamalar var. Bunların yanında Suriyeli mülteciler yükü var. Ayrıca etrafımıza uygulanan abluka da Lübnan'ı hayati menzilinden mahrum bırakıyor. Bu nedenle artık bölgesel veya büyük çözümleri bekleme imkanımız kalmadı."

Lübnan ekonomisinin can damarı sayılan Beyrut Limanı'nın tümüyle yeniden hizmete açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Avn, "Şüphesiz öncelikli temel ihtiyaçların belirlenmesiyle, Lübnan'ın uluslararası toplumun her türlü yardım ve desteğine ihtiyacı var. Halkımızın özellikle insani, sosyal ve sağlık alanlarında yardıma çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Avn, ülkesinin uzun süredir hükümet kurma konusunda siyasi çıkmaza girdiğini ancak bu konuda olumlu yeni bir sürecin başladığını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Lübnan'a tahsis edeceği meblağın çöküşe karşı reformları hayata geçirmek için kullanılması gerektiğine işaret etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Avn, son olarak 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.