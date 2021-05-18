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Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını duyurdu.

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18.05.2021 00:30:55
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında yer alan Misgav bölgesinde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin Lübnan'dan atılan ancak İsrail tarafına ulaşmayan başarısız roket atışı girişimi nedeniyle çaldığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail ordusunun topçu atışıyla roketlerin ateşlendiği bölgeyi vurduğu kaydedildi.

Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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