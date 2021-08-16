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TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

3 Saat Önce
2021-08-16 06:16:20
Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Lübnan'da akaryakıt tankerindeki patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu.

Sağlık Bakanlığının Beyrut'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

Saat 01.30'da Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Yaralılardan birinin durumu ağırlaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir tankerinin deposunda meydana gelen patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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