DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Üç Kuruş 22. bölüm full izle | Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm (22.bölüm) tek parça HD izle | Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor!
ABD'den ''olağanüstü yüksek enflasyon'' uyarısı
Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi | Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu?
Yasak Elma 138. bölüm full izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (138.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL olur mu? Bayram ikramiyesi 1700 lira mı olacak? (Ramazan-Kurban)
Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 12 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları neler?
Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? 2022 Emekli ikramiyesi 1500 TL mi, 1750 lira mı olacak?
Lübnan'da ekmek krizi!
Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı | Ara tatilde hangi branş semineri ne zaman saat kaçta?
ABD'den personeline talimat: Şanghay'ı terk edin
Özelleştirme İdaresi 11 taşınmazı satışa çıkardı
Silahlı saldırı dehşeti: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü
Japonya'dan Rusya'ya yaptırım! Listede Putin'in kızları da var
Oktay'dan kendisine yöneltilen tepkilere sert yanıt

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

3 Saat Önce
2022-04-12 08:03:27
Lübnan'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

İran'a bağlı el-Alem televizyon kanalı, patlamanın oldukça güçlü olduğunu ve beldede büyük paniğe yol açtığını bildirdi.

Patlamanın Benaful Belediyesi yakınında Emel Hareketi ofisine ait bir izci merkezinde olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, patlamanın meydana geldiği yer ile yaralıları hastaneye taşıyan ambulanslara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Katar merkezli Aljazeera televizyonu, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı'nın oğlu olduğunu, patlamada Benaful Belediyesi'nin tamamen yıkıldığını, çevre binalarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş