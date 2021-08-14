DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?
Twitter kurucusu Dorsey’den ilginç öneri!
Muhafazakârdan ‘devrimci’ mi olur?
Yangında kül olan umutlar, yardımlaşma ile yeşeriyor
Milyonların gözü atılacak bu adıma çevrildi
Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
'Önümüzde iki yol var ve bir karar vermek zorundayız'
Bitcoin ve Ether, bu açıklama ile tırmanışa geçti
İran destekli Hareket en-Nuceba, Türkiye'yi tehdit etti
ABD Kongresi’nde Türk İHA rahatsızlığı!
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler başladı
'Zakkumcu Ziya' hayatını kaybetti
Dünya bu ölüm tehdidini konuşuyor!

TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'da onlarca kişi, Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

Lübnan'da onlarca kişi, Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

Lübnan'da öfkeli göstericiler, akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararı alan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin evini basmak istedi. Ülkenin pek çok noktasında Beyrutlular durdurdukları tankerlerdeki mazota el koymak istedi

3 Saat Önce
2021-08-14 06:03:51
Lübnan'da onlarca kişi, Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Lübnan'da öfkeli göstericiler, akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararı alan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin evini basmak istedi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, onlarca kişi Selame'nin başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Keservan ilçesinde bulunan evinin önüne gelerek aldığı karardan geri adım atmasını istedi.

Öfkeli kalabalık, çevresinde oluşturulan güvenlik bariyerini aşarak Selame'nin evine baskın düzenlemeye çalıştı. Güvenlik güçleriyle çıkan arbedede bir gösterici yaralandı.

Öte yandan, ülkenin pek çok bölgesinde gençler, mazot yüklü tankerleri durdurarak içlerindeki yakıta el koymak istedi.

NNA'nın haberine göre, onlarca genç, ülkenin güneyindeki Ez-Zehrani ilçesinde mazot yüklü bir tankeri durdurarak El-Bisariyye kasabasına götürdü.

Yine güneydeki en-Nabatiyye kentinde ise bir grup genç, mazot yüklü bir tankeri durdurarak yönünü değiştirmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri buna engel oldu.

Eş-Şuf ilçesine bağlı Es-Sadiyyat bölgesinde de gençler, kadınlar ve çocuklardan oluşan grup bir tankerin önünü kesti.

Yerel basında, tankerlerin içindeki mazotu boşaltmak isteyen öfkeli halkın görüntüleri yer aldı.

- Ülkedeki elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşa elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası da 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş