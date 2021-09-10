Lübnan'da Mikati kabinesi kabul edildi

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni hükümetin kuruluşuyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz'da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile Mikati yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardı.

İmzalar atılırken Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Mikati: Halkın ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kurumlarla temasa geçeceğim

Yaklaşık 1,5 ay süren hükümet kurma çalışmalarının ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkan Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşmaya vardığı 24 bakandan oluşan kabinesini açıkladı.

Mikati, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret etti.

Yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getiren Mikati, "Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kurumlarla temasa geçeceğim." dedi.

Kabinesinin belli bir kesimi değil tüm Lübnanlıları temsil ettiğinin altını çizen Mikati, "Arap dünyasına ihtiyacımız var ve Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan'da çöküşün durmasını ve ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz." diye konuştu.

Siyaseti bir kenara bırakarak çalışmaya odaklanmaları gerektiğini aktaran Mikati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların artık konuşmalara ve vaatlere karnı tok. Genel seçimleri zamanında gerçekleştirmeye söz veriyorum. Ülkeyi kurtarmak için hükümetin ivedilikle atacağı bazı adımlar var."

Devletin temel ürünlere yönelik sübvansiyonu kaldırma konusuna da değinen Mikati, kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını ancak ellerinde yeterli finansal kaynak da bulunmadığını vurguladı.

Mikati, Lübnan için ulusal çıkarlar doğrultusunda İsrail'in dışındaki tüm dünya ile çalışacaklarını ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, 13 ay önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda bugüne kadar anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyordu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye vermişti.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.