Lübnan’da hükümet ile Merkez Bankası karşı karşıya: ''Tehlikeli sonuçlar doğuracak''

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Merkez Bankasının akaryakıttaki sübvansiyonu kaldırma kararının 'tehlikeli sonuçlar doğuracağı' uyarısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyab, Merkez Bankasının kararını görüşmek üzere ilgili bakanlarla acil bir toplantı yaptı.

Merkez Bankasının aldığı karara karşı aylardır direndiklerini ve sübvansiyonun tümüyle kaldırılması yerine planlı olarak sürdürülmesinde ısrar ettiklerini belirten Diyab, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak yoğun çabalarla hazırladığımız yardım karnesi Meclisten geçti. Söz konusu yardım karnesinin yanında bir de sübvansiyon planı vardı. O plan ise insanları ve toplumu koruma ile Merkez Bankasının varlıklarını koruma arasındaki dengeyi dikkate alıyor."

Diyab, yardım karnesinin hayata geçmesiyle birlikte devreye girecek planın, sübvansiyon oranlarının azalması doğrultusunda temel gıda ürünleri ile ilaçlarda vatandaşa doğrudan ödeme yapmayı içerdiğine dikkati çekti.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARARI TEK BAŞINA ALDI"

"Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame bu kararı tek başına aldı." ifadesini kullanan Diyab, şöyle devam etti:

"Ülke, bu kararın tehlikeli sonuçlarını kaldıramayacaktır. Bu kararın yansımaları her şeye uzanacak, vatandaşın ekmeğine, sağlığa, ekonomiye ve devlet kurumlarına. Lübnanlıların temel ihtiyaçlarına uzanan, tüccarların yaygın yolsuzlukları gölgesinde daha fazla karanlığa gömülüyoruz."

Diyab ayrıca ülkedeki kaçakçılık ve stoklamalara karşı güvenlik güçlerini ve orduyu devreye soktuklarını ancak buna rağmen insanları tüccarların yolsuzluklarından koruyamadıklarını kaydetti.

Lübnan Merkez Bankası, dün gece 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.