DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
7 yıldır çocuk hasreti çeken İzmirli çiftin dördüzleri oldu
FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen' programına inceleme
İspanya: Nükleer enerji ve doğal gaz 'yeşil yatırım' olamaz
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Kafa kafaya feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Erdoğan milletvekilleri ile ne zaman görüşecek? Erdoğan vekillerle ne görüşecek?
Tayvan'dan Çin'e uyarı: Güç kullanmaktan vazgeçin
Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman? Süper kupa maçı ne zaman? Süper kupa maçı nerede?
Keanu Reeves konuştu: Matrix-5 gelecek mi?
Lübnan'da 'Hristiyan parti-Hizbullah' krizi
Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi
MasterChef Burcu elendi mi? Burcu Önal kaç puan aldı? MasterChef'ten kim elendi?
Trabzon'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi
Rektör Özkan: Asiye'nin yüz sinirlerinde tahribat var
Tahvil nedir? Hisse senedi nedir? Tahvil mi riskli hisse senedi mi? Tahvil ve hisse senedi arasında ne fark var?

TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'da 'Hristiyan parti-Hizbullah' krizi

Lübnan'da 'Hristiyan parti-Hizbullah' krizi

Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi Başkanı Basil, Hizbullah ile yaptıkları 15 yıllık siyasi ittifakın artık işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-02 22:49:21
Lübnan'da 'Hristiyan parti-Hizbullah' krizi

Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi Başkanı Cibran Basil, 15 Mayıs'ta yapılmasına karar verilen genel seçim maratonu için bazı yerel televizyon kanallarının ortak yayına katıldı.

Hizbullah ile 2006'da bir anlaşmaya vardıklarını ancak Hizbullah'ın ortağı diğer bir Şii parti olan Emel Hareketi ile bazı ihtilaflar yaşadıklarını belirten Basil, "Emel değil Hizbullah ile 2006'da anlaşmaya vardık. Bu ittifakta kararları veren tarafın Emel olduğunu fark ettik ve (ittifakı) gözden geçirme hakkımız var." dedi.

Hizbullah ile varılan anlaşmayı iptal etmeyi düşünmediklerini söyleyen Basil, "Ancak bunu gözden geçirmek istiyoruz çünkü (anlaşma) özellikle içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve zorluklara artık karşılık veremez durumda." ifadelerini kullandı.

Şii ve Hristiyan ittifakı

Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, 2006'da, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan "Mar Mikail Anlaşması" ile Hizbullah'ın ülkedeki en güçlü Hristiyan müttefiki oldu.

Hizbullah'ın hükümet içerisinde bir diğer ortağı da Basil'in ezeli rakibi olan Şii Emel Hareketi. Basil, Emel Hareketi'ni, partisinin sunduğu yasa tasarılarının meclisten geçirmemekle suçluyor. Basil, bu noktada Hizbullah'ın partisine gerekli desteği göstermediğini belirtiyor.

Basil ve Hizbullah-Emel arasında, ülkede ekonomik ve siyasi krizin patlak verdiği 2019'dan beri ciddi ihtilaflar yaşanıyor. Son olarak Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasını soruşturan Hristiyan Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınmak istenmesi, Şii-Hristiyan çatışmasını alevlendirmişti.

Hizbullah, Bitar'ın görevden alınmasını isterken, Basil ve partisi ise kendi seçmeninin desteğini kaybetmemek için bu talebe itiraz ediyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş