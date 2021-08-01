Lübnan'da Hizbullah yanlıları ve Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma çıktı

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen kişiler ile 'Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)' arasında çıkan silahlı çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde, Ali Şibli isimli vatandaşa ait cenazenin geçtiği sırada silahlı kişilerin ateş açtığı belirtildi.

Ordu birliklerinin anında bölgeye intikal ederek devriye başlattıklarının aktarıldığı açıklamada, "Ordu birlikleri Halde bölgesinde konuşlandı ve yollarda silahlı biri görülürse veya kurşun sıkılan bir yer olursa ateş altına alınacak." denildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, dün güneydeki bir düğünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ali Şibli'nin cenazesinin geçişi sırasında, Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Uzun namlulu tüfekler ile RPG roketatarın kullanıldığı çatışmanın, bölgede tansiyonu yükselttiği, vatandaşlar arasında büyük bir korkunun yayıldığı bilgisi paylaşılırken, bölgedeki askeri birliklerin, yaralıların hastanelere nakli için Kızılhaç'tan yardım istediği ifade edildi.

Kızılhaç da yaralılara müdahale etmek ve hastanelere taşıyabilmek için bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

Silahlı çatışmalar sebebiyle başkent Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasında ulaşımı sağlayan otoyol, bir süreliğine kapalı kaldı ve bölgede alev alan bir araçtan dumanlar yükseldi.

Bu arada ülkedeki siyasi grupların birçoğundan da sükunet çağrısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.