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Lübnan'da Hamas’a saldırı! 4 kişi öldü

Lübnan’ın güneyinde Hamas Hareketi mensubu 4 kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

55 Dakika Önce
2021-12-12 19:48:11
Lübnan'da Hamas’a saldırı! 4 kişi öldü

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cenaze töreninde Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Hamza İbrahim Şahin adındaki Hamas üyesinin cenaze namazının kamptaki En-Nur Camisi'nde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa götürüldüğü sırada silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Cenaze törenine katılanların Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaşmasıyla kalabalığa rastgele ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, merkezden açılan ateş sonucu Hamas Hareketi'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı, Lübnan hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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