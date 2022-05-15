Lübnan'da halk, ekonomik kriz gölgesinde sandık başına gidiyor

Lübnanlılar 4 yıl aradan sonra başta ekonomi olmak üzere yaşamlarını doğrudan etkileyen 20 saatlik elektrik kesintileri gibi krizlerin gölgesinde 128 milletvekili seçmek için sandık başına gitti.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfusu bulunan Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları 7.00 itibarıyla açıldı.

Bu, siyasi değişim çağrısının güçlendiği 2019 protestoları ve 2020'deki Beyrut Limanı patlamasından beri yapılacak ilk genel seçimler olacak. Özellikle genç aktivistler, seçmenlere ülkede var olan krizlerden sorumlu olduğunu düşündüğü politikacılardan "intikam" alma çağrısında bulunuyor.

128 MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.

Lübnan ordusu da dün yaptığı açıklamada, başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önemleri aldıklarını duyurdu.

Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk bir katılım oranı ile seçimler yapılmıştı.