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Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu

Lübnan'da akaryakıt krizi nedeniyle tesislere yakıt temin edilemediği ve un üretiminin durma noktasına geldiği açıklandı.

6 Saat Önce
2021-08-10 17:58:10
Lübnan’da ekonomik kriz un üretimini de vurdu

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Lübnan'daki Un Sanayicileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, un üretimi yapan tesislere yakıt temin edilemediği ve tesislerin depolarındaki yakıt bitene kadar çalışabileceği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name ile yapılan iş birliği ve Meclis nezdindeki girişimlere rağmen un üretim tesislerine yakıt sağlanması konusunda olumlu bir sonuç alınamadığı ifade edildi.

Bu nedenle, Lübnan'da un üretiminin durma noktasına geldiği kaydedilen açıklamada, piyasada ve karaborsada akaryakıt temin edilemediğine de dikkat çekildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki Sidon şehrinde akaryakıt krizi nedeniyle vatandaşların istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

Lübnan'a ulaşan akaryakıt tankerleri, Merkez Bankasının düşük kur üzerinden ithalatçı firmalara sağladığı dövizi onaylamasını beklerken yüklerini geç boşaltıyor, bu durum da piyasada akaryakıt krizinin yaşanması sonucunu doğuruyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Akaryakıta getirilen yüksek orandaki zamlar nedeniyle, yaklaşık 2 aydır ülke genelindeki tüm istasyonlarda görülen uzun benzin kuyruklarında azalma olmuştu.

Kuzeydeki bölgeler başta olmak üzere başkent Beyrut'tan uzak bölgelerde ise benzin için akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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