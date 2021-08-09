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Lübnan'da ekonomik kriz: Akaryakıt tartışmaları 3 can aldı

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında çıkan tartışmaların silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-08-09 14:45:56
Lübnan'da ekonomik kriz: Akaryakıt tartışmaları 3 can aldı

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Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Trablusşam kentindeki Bab et-Tibbane bölgesinde benzin alışverişi sırasında bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Trablusşam kentinin 45 kilometre kuzeydoğusundaki Dinniye bölgesinde de bir akaryakıt istasyonunun önünde sıra anlaşmazlığı yaşandı.

Kesici aletlerin yanı sıra silahların kullanıldığı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'a ulaşan akaryakıt tankerleri, Merkez Bankasının düşük kur üzerinden ithalatçı firmalara sağladığı dövizi onaylamasını beklerken yüklerini geç boşaltıyor, bu durum da piyasada akaryakıt krizinin yaşanması sonucunu doğuruyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Akaryakıta getirilen yüksek orandaki zamlar nedeniyle, yaklaşık 2 aydır ülke genelindeki tüm istasyonlarda görülen uzun benzin kuyruklarında azalma olmuştu.

Kuzeydeki bölgeler başta olmak üzere başkent Beyrut'tan uzak bölgelerde ise benzin için akaryakıt istasyonları önünde hala uzun kuyruklar oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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