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'Lübnan'da çocukların çoğu akşam yatağına aç giriyor'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki çocukların yüzde 30'undan fazlasının ülkedeki ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle aç karına uyuduğunu açıkladı.

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02.07.2021 08:11:24
'Lübnan'da çocukların çoğu akşam yatağına aç giriyor'

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, UNICEF'in Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklar üzerindeki etkisini inceleyen rapora yer verildi.

Lübnan'daki ailelerin yüzde 77'sinin çocuklarının yeterli beslenmesini temin edecek gıda maddesine veya satın alabilecek gelire sahip olmadığı kaydedilen raporda, ülkedeki çocukların yüzde 30'undan fazlasının akşam yatağa aç girdiği belirtildi.

Raporda, ülkedeki ailelerin yüzde 60'ının borçlanarak veya ödenmemiş faturalarını biriktirerek gıda alışverişi yapabildiği aktarıldı.

Çocukların yüzde 40'ının ailesinden kimsenin çalışmadığı dile getirilen raporda, yüzde 30'unun ise ihtiyaç duydukları temel sağlık hizmetini alamadığı ifade edildi.

UNICEF raporunda ayrıca, Lübnan makamlarına, ülkedeki tüm çocuklara acil ihtiyaçlar ve temel sağlık hizmetlerinin sağlanarak sosyal koruma önlemlerinin genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Dünya Bankası, Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen ekonomik krize ilişkin 'Lübnan batıyor' başlığıyla yayımladığı raporunda, "Lübnan'daki mevcut ekonomik durum, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10, hatta ilk 3'te yer alır" ifadelerine yer vermişti.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada ise dolar bugün itibarıyla 17 bin liradan işlem görüyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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