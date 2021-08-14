Lübnan'da benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi

Lübnan'da ülke genelinde görülen benzin kuyruklarına, ekmek kuyrukları da eklendi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Merkez Bankasının 12 Ağustos itibarıyla akaryakıta sağladığı sübvansiyonu kaldırması ve Enerji Bakanlığının benzin ile motorine yönelik fiyatları yenilememesi sebebiyle akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapatma yoluna gitti.

Ülkenin birçok bölgesinde 2 günden beri sabahın erken saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücülerin oluşturduğu uzun kuyruklarda zaman zaman silahlı kavgalara kadar dönüşen olaylar yaşandı.

Güneydeki Sur kentine bağlı el-Bazuriye bölgesinde bu sabah kimliği belirsiz bir kişi akaryakıt istasyonu önündeki araçlara rastgele ateş açtı. Ülkenin resmi haber ajansı NNA, olayda yaralananlar olduğunu bildirdi.

Ülkede mazotla çalışan fırınlar da iki günden beri mazot bulmakta zorlandıkları için ekmek çıkaramadıklarından şikayet ediyor. Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki fırınların çoğu mazot bulamadıkları için kapanırken, ekmek çıkaran diğerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bugün de halkın, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentindeki birçok fırının önünde ekmek için uzun süre kuyruklarda beklediği görüldü.

Ülkenin kuzeyinde benzin ve ekmek kuyruklarında bekleyenler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

VATANDAŞ, GECEYİ BENZİN KUYRUĞUNDA GEÇİRMEKTEN ŞİKAYET EDİYOR

Trablusşam kentinde benzin kuyruğunda bekleyen ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, dünden beri akaryakıt istasyonu önünde beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Benzin almak için geceyi araçta beklemekle geçirdim ve hala yakıtı elde edemedim. Bir gün boyunca akaryakıt istasyonunun önünde beklemek zorunda kalan ve işine gidemeyen vatandaş, ailesine nasıl ekmek götürebilir ki?"

"FIRINLAR BİLE EKMEK ÇIKARAMIYORSA NE YERİZ?"

Trablusşam sakinlerinden Yusra Batl da ekmek almak için birkaç saatten beri fırının önündeki kuyrukta beklediğini belirterek, "Lübnan'da hakkımızı arayan yok. Fırınlar bile ekmek çıkaramıyorsa ne yeriz?" ifadelerini kullandı.

Kentte fırın sahibi Ali Zarur ise elinde çok az mazot kaldığı ve birkaç saat daha bununla idare edebileceğini aktardı.

Yetkililerin fırınlara ve un üreticilerine yakıt temin etmediğinden şikayetçi olan Zarur, "Elimdeki yakıt da bitince fırını kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

Bu arada Lübnan Fırınlar Sendikası Başkanı Ali İbrahim, ülkedeki mevcut durumu "trajik" olarak nitelendirerek, "Yetkili makamlar, krizleri idrak edemiyor ve sorumlulukları üstlenmiyorlar." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.