DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sri Lanka'da fillerin 4 saatten fazla çalıştırılması yasaklandı
İsveç Başbakanı Stefan Löfven’den ''veda'' açıklaması
Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66 artış
Belediye başkanı bedava Bitcoin dağıtacak
Hekimoğlu dizisi konusu nedir? Hekimoğlu son bölüm izle
''Aşısız kişi hastalık bulaştırırsa kusurlu sayılsın''
PTT Kargo Nedir? PTT Kargo Takip
YKS ne demek, nasıl başvuru yapılır?
Tülin Yazkan Kimdir, Nerelidir?
Tansu Çiller Kimdir, Nerelidir?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kimdir, Nerelidir?
Dursun Aydın Özbek Kimdir,Nerelidir?
Bozkır Arslan'ı Celaleddin kimdir? Celaleddin Harzemşah'ın hayatı
Afganistan'da iletişim bakanıydı, Almanya'da kuryelik yapıyor
Ünlü yatırımcı Dan Held, Bitcoin için kritik senaryoyu açıkladı

TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66 artış

Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66 artış

Lübnan'da, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma kararının ardından akaryakıt fiyatları arttı.

42 Dakika Önce
2021-08-22 16:26:30
Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66 artış

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinin ithalatı için verilen desteğin azaltılması kararı sonrası ülke içinde satılan akaryakıt fiyatına zam yapıldığı belirtildi.

Bugün itibarıyla 95 oktan 20 litrelik benzinin 129 bin Lübnan lirasına satılacağı aktarılan açıklamada, 20 litrelik motorinin ise 101 bin 500 liraya yükseldiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde yapılan bu artışın, ülkedeki toplu taşıma tarifelerine ve üretiminde yakıt kullanılan temel emtia fiyatlarına yansıması bekleniyor.

AKARYAKIT SIKINTISI NEDENİYLE BAZI SAĞLIK MERKEZLERİ VE FIRINLAR DA HİZMET DIŞI

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir süredir akaryakıt temin etmekte sorunlar yaşanıyor. Akaryakıta bağlı olarak devletin sağladığı elektrik hizmeti günde 4 saati bulamadığından bazı sağlık merkezleri ve fırınlar hizmet dışı kaldı.

Akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda da günlük silahlı kavgalara dönüşen olaylar yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş