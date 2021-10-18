DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Piyasalarda tedirginlik sürüyor
Yusuf Kaplan: “Nerede görülmüş böyle bir “millî” eğitim sistemi?”
Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı
İtalya'da sol ittifak kazandı
Anadolu Isuzu zarardan kâra geçti
Bakanlıktan taksicilere '12 kural' hatırlatması
850 bin kişilik camiden 4 kişilik camiye
MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
3 şirket gelecek yıl aşı pazarına hakim olacak
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun
İngiliz siyasetçileri ölüm tehdidi korkusu sardı
Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? Hafta sonu EFT yapılır mı?
Hindistan: Bangladeş'i işgal etmeliyiz
Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

TIMETURK / DÜNYA / Lübnan'da 7 kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi

Lübnan'da 7 kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi

Lübnan'daki Hristiyan 'Lübnan Güçleri Partisi', geçen hafta başkent Beyrut'taki olaylarda Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarını öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu öne sürdü.

3 Saat Önce
2021-10-18 18:26:31
Lübnan'da 7 kişiyi öldüren keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğu iddia edildi

Samir Caca liderliğindeki partinin basın sorumlusu Şarli Cıbur, katıldığı bir televizyon programında, 14 Ekim'de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beyrut'taki silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şiiler ile Hristiyanların mahallelerini birbirinden ayıran Tayyuna bölgesindeki yüksek binalarda konuşlanan keskin nişancılardan birinin Hizbullah üyesi olduğunu iddia eden Cıbur, "Söz konusu kişi daha sonra siyah camlı bir araçla bölgeden çıkarıldı." dedi.

İsim vermeden Hizbullah imasından bulunan Cıbur, "Bir parti olayı bizim üzerimize yıkarak partimizi sorumlu tutmaya çalışıyor." diye konuştu.

Beyrut'ta yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş