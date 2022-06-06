Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki: İsrail'in yaptığı provokativ ve düşmanca

İsrail'in ihtilaflı deniz sularına Energean Power adlı yüzer üretim depolama boşaltma gemisini göndermesine tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, tartışmalı karasularında her türlü faaliyetin 'provokatif ve düşmanca' olduğunu söyledi.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı karasuları yeniden gerginliğe neden oldu. Lübnan, İsrail'in ihtilaflı deniz sularına Energean Power adlı yüzer üretim depolama boşaltma gemisini göndermesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn paylaştığı Twitter mesajında tartışmalı karasularında her türlü faaliyetin 'provokatif ve düşmanca' olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Lübnan'ın güney deniz sınırlarını belirlemeye yönelik görüşmelerin halen devam ettiğini de sözlerine ekleyen Avn, Energean Power gemisinin ihtilaflı sulara girmesini Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati ile de görüştüğünü söyledi.

Avn'ın ayrıca ordudan kendisine konuyla ilgili bilgi aktarılmasını talep ettiği belirtildi.

Geçici Başbakan Mikati de konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İsrail, her iki ülkenin de açık deniz enerji kaynaklarını geliştirmeyi umduğu tartışmalı sularda Lübnan'ın deniz zenginliklerine el koyarak yeni bir kriz yarattı" dedi.

Başbakan, "Düşman İsrail'in Lübnan'ın sualtı kaynaklarını gasp ederek ve tartışmalı bir bölgedeki haklarını oldu bittiye getirerek yeni bir kriz yaratma girişimleri son derece tehlikelidir" dedi.

Lübnan'dan gelen sert tepkilere karşın İsrail, söz konusu alanın kendi münhasır ekonomik bölgesinde olduğunu savunuyor. .