Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Sünnilere övgü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki Sünni kesimin birlik ve siyasi çeşitliliğin korunmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercii konumundaki Müftü Şeyh Abdullatif Deryan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Görüşmede, Sünni kesimin toplumunun diğer unsurları ile birlikte Lübnan'daki siyasi ve ulusal hayata katılmasının önemine vurgu yaptığını kaydeden Avn, "Müftü Deryan'a, Sünni kesimin Lübnan'ın birlik ve siyasi çeşitliliğinin korunmasında oynadığı rolü vurguladım." ifadelerini kullandı.

Avn, Lübnan'ın, halkın dayanışmasına ve devlet ile anayasal kurumlara desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Lübnan'ın bileşenlerinden birini kaybetmemesi için Sünni kesimin siyasi eylemi boykot etmesini istemediklerini söyleyen Avn, "Seçimlerin (15 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri) zamanında yapılması için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz ve ertelenmesi için bir neden göremiyorum." dedi.

Hariri, partisine seçimlere katılmama çağrısı yapmıştı

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad el-Hariri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, siyasi çalışmalarını "askıya aldığını" ve yaklaşan seçimlere katılmayacağını belirterek, partisine de aynı kararı alma çağrısında bulunmuştu.

Hariri, açıklamasında, "Ulusal ve mezhepsel bölünme, uluslararası karmaşıklık ve İran nüfuzunun etkisindeki Lübnan için herhangi bir olumlu fırsata yer yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bazı bölge ve Batı ülkeleri ile Lübnan'daki siyasi güçler, İran'ın Hizbullah aracılığıyla Lübnan'da devlet kurumlarını kontrol ettiği suçlamasında bulunuyor. Tahran yönetimi ve Hizbullah ise bu suçlamaları reddediyor. .