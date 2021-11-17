Lübnan, 6 ABD helikopterini teslim aldı
Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı.
2021-11-17 07:33:19
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea katıldı.
Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.
Biden yönetimi 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)