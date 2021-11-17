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Lübnan, 6 ABD helikopterini teslim aldı

Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı.

2 Saat Önce
2021-11-17 07:33:19
Lübnan, 6 ABD helikopterini teslim aldı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea katıldı.

Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Biden yönetimi 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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