DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarları hangi günlerde kurulacak? (Pazarlar açıldı mı?)
Janet Yellen: Faiz oranlarının biraz artması gerekebilir
Türkiye’de son 24 saatte 336 ölüm, 28 binden fazla vaka
Tırın açık dorsesi yön tabelasına takıldı
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir genelge daha
Hindistan'da salgın toplumsal travmayı tetikledi; intiharlar arttı!
Brezilya’da dehşet veren saldırı: Anaokulu öğrencileri öldürüldü
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları
359 bin kişi hakkında 'soruşturmaya yer olmadığına' hükmedildi
Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi
Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) çekmek için izin almak gerekiyor mu?
Çin'in roketi kontrolden çıktı; Dünya'ya düşüyor... 3 kent tehlikede
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti
Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı?

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  DÜNYA / 
  • Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi

Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 ülkeden limana ait görüntüleri istedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 18:41:23
Lübnan, 13 ülkeden patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini istedi

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturmakla görevli Tarık el-Baytar, soruşturmayı tamamlama çabaları kapsamında Lübnan'ın üzerinde uydusu olan 13 ülkeye bir talep yazdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama yerine ait uydu görüntülerinin kendileriyle paylaşılması istenirken, henüz ifadesini vermeyen tanıkların dinlenmesine devam edildiğine dikkat çekildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da daha önce Beyrut Limanı'ndaki patlama anına ait görüntüleri Fransa ve İtalya'dan beklediklerini belirtmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı 15 Nisan'da serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan