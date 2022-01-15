DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza nedeni belli oldu I Ahmet Çalık'ın arabasına ne oldu?
Mega taşınma 33 saat belgeselinin yapımı aylar sürdü
Aşk Mantık İntikam final mi oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm
Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı
Samsun hava durumu | Samsun'da kırmızı alarm! Samsun kar yapışı son durum
Bakan Nebati’den KDV açıklaması
Erganispor-Licespor maçında kavga: 10 futbolcu yaralı
Karamollaoğlu taburcu edildi
Yemen’de bazı yollar kapatıldı… Gerekçe güvenlik!
Temel Karamollaoğlu'nun durumu nasıl? Temel Karamollaoğlu taburcu oldu mu? Temel Karamollaoğlu kaç yaşında?
Manchester City- Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor- Fenerbahçe maç sonucu I Antalyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaçıncı?
63 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kazakistan'daki olaylarda 225 kişi hayatını kaybetti
Afterburn etkisi nedir? Spor sonrası kalori yakmaya nasıl devam edilir?

TIMETURK / DÜNYA / Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

ABD'nin Los Angeles eyaletinde hırsızlar hareket halindeki treni yağmaladı. Hırsızların yağmaladığı trenlerden alınıp atılan kutuların kapladığı rayları ve trenlerin yağmalandığı yerler de görüntülendi.

21 Dakika Önce
2022-01-15 23:01:20
Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.

AA ekibi, Los Angeles'ta aylardır hırsızların meskeni haline gelen yük trenlerinin geçtiği bölgeyi görüntüledi.

Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.

İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.

Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.

Amazon ve kargo şirketleri hırsızların hedefinde

Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.

Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.

Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş