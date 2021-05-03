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Los Angeles’ta 410 gün sonra bir ilk!

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin başlamasından 410 gün sonra ilk defa can kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

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03.05.2021 19:40:19
Los Angeles’ta 410 gün sonra bir ilk!

LA Times gazetesinin ilçe sağlık departmanı raporuna dayandırdığı haberinde, ilk ölümün kaydedildiği 19 Mart 2020'den bu yana dün, ABD'nin en kalabalık şehri olan Los Angeles'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybına rastlanmadığı belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana 23 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği ve ocak başlarında günlük 300'e yakın ölümün bildirildiği Los Angeles, ABD'de uzun süre vaka ve ölü sayılarının en yüksek oranda seyrettiği California'nın Kovid-19'dan en çok etkilenen şehri konumundaydı.

'AŞI ÇALIŞMALARININ BAŞARISI'

Los Angeles'ın pazar gününü can kaybı olmadan kapatmasının ardında tüm eyalet çapında aşı çalışmalarının geldiği noktanın etkili olduğuna değinildi.

Haberde, 10 milyonu aşkın şehir nüfusunun yarısından fazlasının ilk doz, 3'te birine yakın kısmının ise ikinci doz Kovid-19 aşılarının yapıldığının altı çizildi.

California, geçen sene bahar aylarında salgını önlemek için ev yasağının ülkede ilk uygulandığı ve bu yasağın en uzun sürdüğü eyalet olmuştu.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan