Londra, Kiev ve Varşova’nın kurduğu Rusya karşıtı ittifaka kimler katılacak?

İngiltere’nin Polonya ve Ukrayna ile Rusya karşıtı yeni bir ittifak kurduğunu duyurmasının ardından akıllara bu ittifaka başka hangi ülkelerin katılabileceği sorularını getirdi.

Rus ve Ukrayna medyasında geniş yankı uyandıran yeni ittifakla ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor.

Ukrayna 24 TV kanalında konuşan siyaset bilimci Vadim Karasev, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Ukrayna, Polonya ve Birleşik Krallık arasında kurulan yeni askeri-politik ittifak oluşumuna katılabileceğini iddia etti.

Haberrus'un haberine göre; Baltık devletlerinin ittifaka katılma konusunda daha yakın olacağını belirten uzman, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak Almanya'ya daha bağımlı olduğunu bu yüzden bu ittifaka katılmaya soğuk bakacaklarını belirtti. Balkanlar ve Bulgaristan'ın da Almanya odaklı siyaset yaptıklarını bu ülkelerin de ittifaka katılmalarının pek olası olmadığını sözlerine ekledi.

Karasev, Ukrayna, Polonya ve İngiltere birliğinin Rusya'nın çevrelenmesi, askeri-teknik ilişkilerin güçlendirilmesi, jeopolitik alanda diplomatik işbirliği ve koordinasyon açısından Kiev için önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna basınına göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Kiev ziyareti esnasında Rusya'ya karşı koymak için askeri-politik hale gelecek olan Ukrayna ile yeni bir işbirliği formatının oluşturulmasını duyurmayı planlıyorlar.

.