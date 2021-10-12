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TIMETURK / DÜNYA / Londra'da 'Kovid 19: Utanç Günü' gösterisi

Londra'da 'Kovid 19: Utanç Günü' gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı patentlerini serbest bırakmayan ilaç şirketleri protesto edildi.

2 Gün Önce
2021-10-12 22:15:08
Londra'da 'Kovid 19: Utanç Günü' gösterisi

Parlamento Meydanı'nda toplanan aktivistler, üzerinde "İlaç şirketlerinin açgözlülüğü öldürüyor" ve "Aşı patentlerini serbest bırakın" yazılı sembolik tabutlarla Başbakanlık ofisi 10 Numara'ya yürüdü.

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"Kovid 19: Utanç Günü" adlı gösteride, İngiliz hükümetinden aşı patentleri konusundaki tavrını değiştirmesi istendi. Sembolik cenaze töreninde siyah giyen göstericiler, "Daha ne kadar ölüm" ve "Aşı stoklamaya son verin" yazılı dövizler de taşıdı.

Aktivist Sasha Fitzpatrick, açıklamasında, yürütülen kampanyalar ve kamuoyu baskısı neticesinde daha önce ilaç şirketlerinin patentleri serbest bıraktığını ve böylece insanların uygun fiyatlı ilaçlara erişebildiğini söyledi.

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Aynı amaçla bugün dünya çapında eylem yaptıklarını kaydeden Fitzpatrick, "Evet bu bir ölüm kalım meselesi hepimiz için. Hepimiz bu konuda birbirimize bağlıyız ve herkesin Kovid-19 aşılarına, testlerine ve tedavilere eşit erişime sahip olmasını sağlayacak bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

İlaç şirketleri, geliştirdikleri Kovid-19 aşılarının patentlerini vermediği için aşılar ancak o şirketler tarafından üretilebiliyor. Düşük gelirli ülkeler aşı üretemedikleri gibi Batılı ülkelerin aşıları stoklaması nedeniyle vatandaşlarını aşılamada zorluk çekiyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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