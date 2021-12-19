Londra’da artan Omicron vakaları üzerine ‘büyük tehlike’ hali ilan edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki hastanelerde Covid-19 hastalarının sayısının artması ve yeterli sağlık personeli olmaması üzerine 'büyük tehlike’ hali ilan edildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Omicron varyantının hızlı yayılması yüzünden başkent hastanelerinde durumunun alarm verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.

Sadık Han, yasaların kendine verdiği yetki uyarınca, salgınla daha iyi mücadele vermek adına kamu kuruluşları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyon mekanizmasını harekete geçirdiğini duyurdu.

Han, “hastaneye yatışlar giderek artıyor, göreve gelemeyen sağlık personeli sayısı da arttığı için, muhataplarımla birlikte istişare içinde büyük tehlike günü ilan ettim.” dedi.

Başkan Han daha önce, ocak ayında salgının kontrolden çıkmasıyla birlikte “büyük tehlike” hali ilan etmişti.

Sadık Han'ın ilan ettiği "büyük tehlike" kapsamındaki önlemlere, ciddi sonuçlar yaratabilecek olaylar ya da felaketler nedeniyle başvurulabiliyor.

Londra'da ilan edilen "büyük tehlike" nedir?

Londra'da bu gibi durumlarda, farklı kuruluşların eşgüdüm halinde çalışarak tehlikeye daha hızlı tepki verilebilmesini sağlayan düzenlemeler getiriliyor.

Daha önce Grenfell binasında çıkan büyük yangın, Tower Bridge bölgesinde iki kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırı gibi durumlarda benzer "büyük tehlike" hali ilan edilmişti. Salgın nedeniyle geçen hafta Sussex ve Surrey belediyeleri de benzer önlemler ilan etti.

Omicron varyantının şu an Londra'daki vakaların yüzde 80'ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında alınacak son önlemleri gözden geçirmek amacıyla hafta sonu ilgili yetkililerle birlikte acil bir toplantı düzenleyecek.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.