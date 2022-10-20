Liz Truss neden istifa etti? Yeni İngiltere Başbakanı kim olacak? Boris Johnson'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss 1.5 ay sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Liz Truss 2. Demir Leydi olarak adlandırılıyordu. Ancak İngiltere'de Liz Truss dönemi kısa sürdü. Liz Truss bir takım yönetim krizleri ile karşılaşmış ve son olarak İngiltere İçişleri Bakanı istifa etmişti. İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı ise bir hafta içinde netlik kazanacak.

Liz Truss neden istifa etti? Yeni İngiltere Başbakanı kim olacak? Boris Johnson'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss 1.5 ay sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Liz Truss 2. Demir Leydi olarak adlandırılıyordu. Ancak İngiltere'de Liz Truss dönemi kısa sürdü. Liz Truss bir takım yönetim krizleri ile karşılaşmış ve son olarak İngiltere İçişleri Bakanı istifa etmişti. İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı ise bir hafta içinde netlik kazanacak.

İngiltere'de 1.5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss beklentilerin aksine bir performans gösterekrek kısa sürede istifa etti. İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Liz Truss'ın istifa nedeni de merak edilmeye başlandı.

Liz Truss neden istifa etti?

Liz Truss'ın istifası aslında son günlerde yaşanan gelişmelere bakılırsa sürpriz olmadı. İstifa baskısı altında olan Liz Truss kararını açıkladı. Liz Truss'ı istifaya götüren en büyük faktörlerden birisi de ekonomi alanında aldığı yanlış kararlar gösteriliyor.

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

İçişleri Bakanı Braverman de istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Braverman, şu ifadeleri kullandı: "Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur."

Yeni İngiltere Başbakanı kim olacak?

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Liz Truss'ın istifasıyla ülkenin tepesindeki koltuk yeniden boşaltı. Muhafazakar Parti halihazırda seçimin galibi olduğu için yeni Başbakan bu partiden çıkacak. Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin bir hafta içinde seçileceğini söyledi. .