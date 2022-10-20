Liz Truss kaybetti, marul kazandı

Liz Truss göreve geldikten 45 gün sonra yoğun baskılara direnemeyerek istifa ederken sadece başbakanlık koltuğunu değil, bir marul karşısındaki yarışı da kaybetti.

İngiltere'nin bulvar gazetesi Daily Star geçen Cuma günü Liz Truss'ın iktidar koltuğundaki süresine atıfta bulunarak, bir masada Truss'ın fotoğrafı ile bir göbek marul fotoğrafı kullanarak "Hangisi daha çok dayanacak?" diye sormuştu.

Daily Star'a göre marketten alınan marulun ortalama 10 günlük raf ömrü var.

Truss'ın istifa haberi, yarışmanın yedinci gününde geldi. Gazete masadaki görüntüyü internetten canlı yayınlamaya başlamış ve bir peruk takılan marula göz ve ağız çizilmişti.

DAİLY STAR: MARUL DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇIKTI

Truss, bugün Downning Sokağı 10 Numara'da bulunan başbakanlık konutunda istifa açıklamasına başladığında, Daily Star'ın Twitter'daki canlı yayınını 12 bin kişi izliyordu.

BBCTürkçe .