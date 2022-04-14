DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Stalk.to Gizli Profil Görüntüleme Nasıl Çalışıyor? Detaylı Bilgi Var Mı?
Saç Kökü Nedir? Smile Hair Clinic
ABD'li Ünlü Müzisyen Leilani White Türkçe Şarkıları beğendiğini Söyledi!
Bir düğün 150-200 bin liraya patlıyor
Phaselis Tüneli hizmete açıldı
Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları hibe programı başladı
Rusya'dan tarım ürünleriyle ilgili Türkiye kararı
Yunanistan 8 FETÖ üyesi askeri başka ülkelere kaçırdı
Altılı muhalefet partisinin Seçim Yasası’na karşı formülü: “ittifak içinde ittifak”
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap tamamlandı
Şırnak'ta bayram var! Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig’e çıktı
Bakan Kirişçi'den ''şeker'' tartışmalarına tepki
Tunus kıyılarında yakıt yüklü gemi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
Ali Erbaş beklenen müjdeyi verdi: Bayramdan sonra yeniden başlıyor!
Bloomberg’den Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Türkiye analizi

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Litvanya : Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinden 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı

Litvanya : Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinden 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı

Litvanya devleti, Ukrayna'nın dün Karadeniz'de vurduğunu açıkladığı Rusya'ya ait 'Moskova' adlı kruvazörden 54 kişinin Türk gemisi tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

2 Gün Önce
2022-04-14 21:00:59
Litvanya : Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinden 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, dün Ukrayna'nın vurduğu gemiden gece saatlerinde imdat çağrısı geldiği bilgisini paylaştı.

Anusauskas, Litvanya saatiyle 01.14'te geminin yan yatmaya başladığını kaydederek, "Saat 02.00'dan itibaren bir Türk gemisi, kruvazörden 54 kişiyi tahliye etti ve saat 03.00 civarında Türkiye ve Romanya, geminin tamamen battığını duyurdu" iddiasında bulundu.

Gemide 66'sı askeri personel 485 kişinin bulunduğunu belirten Anusauskas, can kaybı sayısının henüz bilinmediğini kaydetti.

Ukrayna, Rus gemisini vurduğunu duyurmuştu

Ukrayna makamları, dün Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazörü vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rusya'dan "gemi yüzer durumda" açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında geminin yüzer durumda olduğu bilgisini vererek, "Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Kruvazör mürettebatının Rus Karadeniz filosunun bölgedeki diğer gemilerine tahliye edildiği aktarılan açıklamada, geminin limana çekilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (1)

AfferinTosunuma

Evet ...Şimdi Putin bizden 150-200 kg daha fazla domates ithal eder artık...

Görüş Bildir Bizimle Paylaş