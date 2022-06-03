Litvanya Savunma Bakanı: Teşekkür ederiz Türkiye

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Baykar’ın hediye ettiği Bayraktar SİHA’sı için teşekkür etti. Bakan Anušauskas haberi “İnanılmaz” olarak nitelendirdi.