Litvanya'dan Ukrayna'ya Bayraktar almak için bağış kampanyası

Litvanya'da Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için düzenlenen bağış kampanyasında 3 gün içerisinde 3 milyon euro toplandı

Baltık ülkelerinden Litvanya'da yüzlerce kişi Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almak için bağış topladı.

Reuters'ın, Laisves TV'den aktardığı habere göre, toplanan bağışların üç gün içerisinde 3 milyon euroya ulaştığı, SİHA'nın satın alınabilmesi için bu miktarın 5 milyon euroya ulaşması gerektiği belirtildi.

Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce, hiçbirimiz silah alacağımızı düşünmüyorduk. Ama şu an bu normal. Dünyayı daha iyi hale getirmek için bir şeyler yapılmalı. Ukrayna'ya silah alınması için bağış yapıyorum ve bunu savaşı kazanana kadar yapacağım" ifadelerini kullandı.

Belickaite temel motivasyonlarından birinin Rusya'nın Litvanya'ya saldırma ihtimali olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro, "Bu sıradan insanların Bayraktar gibi bir şey almak için para topladıkları tarihteki ilk olay. Eşi benzeri yok, inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna son yıllarda 20 adet Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almış, yılın ilk aylarında ise 16 adet SİHA daha sipariş etmişti. SİHA'ların teslimatı Mart ayının başında yapılmıştı.