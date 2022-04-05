Litvanya'dan Rusya hamlesi! ''Rus büyükelçi ülkeyi terk etsin''
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.
2022-04-05 07:32:06
Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Litvanya'nın, Rus büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi kararını duyurdu.
Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.
Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti. .
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