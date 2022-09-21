Listeye BAE de eklendi! Türkiye’den çok sayıda SİHA satın aldılar

Reuters'ta yer alan bir haberde BAE'ye 20 adet SİHA satışı gerçekleştiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın ise hem SİHA hem de üretim için fabrika kurulmasını istediği kaydedildi.

Savunma şirketi Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 20 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışı gerçekleştirdiği, SİHA'ların bu ay teslim edildiği, ek taleplerin de değerlendirildiği belirtildi.

Reuters'a haberine göre kaynaklar ayrıca Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğunu söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi" derken, üst düzey bir yetkili ise, "BAE'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu SİHA'ların verilmesi durumu oldu. BAE'den ek talep de geldi bu konuda. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak" dedi.

Yetkili, BAE'nin son dönemde Türkiye'de yatırım yapma, şirket satın alma gibi alanlarla ciddi şekilde ilgilendiğini kaydederek, "Zaten somut bazı adımlar atıldı, bazı görüşmeler de halen devam ediyor. Karşılıklı olarak ekonomik alanda işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu da onlardan bir sonuç" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİM DE İSTİYOR

Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu: "Fabrika kurulmasının birkaç çeşidi bulunuyor. Sıfırdan üretmekten montajın yapıldığı fabrikalara kadar. Baykar fabrika kurulması gibi taleplerde çok ciddi inceleme yapıyor. Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye Suudi Arabistan ile yatırımlar, swap gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor. Ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor" dedi.

Suudi Arabistan'ın asıl talebinin fabrika kurulması olduğunu belirten yetkili, "Bu konuda değerlendirmeler ve görüşmeler devam ediyor" dedi.

LİBYA'DA BAE DESTEKLİ GÜÇLERE KARŞI KULLANILMIŞTI

Baykar'ın insansız hava araçlarına olan küresel talep, Azerbaycan, Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çatışmalardaki etkilerinin görülmesiyle keskin artış gösterdi. Baykar'ın İHA'ları lazer güdümlü zırh delici bombalarla iki sene önce Libya'da BAE destekli güçlerin saldırılarını püskürtmeye de destek olmuştu.

Bölgesel askeri kaynaklar, BAE ile Suudi Arabistan'ın İran veya güdümündeki güçlerinin güvenlik tehdidine karşı koymak için Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi sürecinden istifade etmeyi hedeflediğini belirtiyor. İki petrol üreticisi ülke de şehirlerine ve petrol tesislerine Yemen'deki İran yanlısı Husiler'in düzenlediğinden şüphelenilen saldırılara maruz kalmıştı.

Türkiye SİHA sattığı ülkelere, eğitim, yazılım güncelleme, yedek parça gibi bir dizi hizmet sunuyor.

Kaynaklar, Balkanlar, Avrupa, Afrika, Körfez ve Orta Asya ülkelerinden de yoğun şekilde SİHA talebi olduğunu, tüm taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek, birçok ülke ile bu konuda temasların sürdüğünü belirtti.

Baykar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, (SSB) UAE dışişleri bakanlığı, Suudi Arabistan kamu iletişim ofisi konu hakkında yorum yapmadı. .