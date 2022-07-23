LinkedIn kurucusundan yapay zeka destekli NFT koleksiyonu

LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman, OpenAI'ın yapay zekası DALL-E 2'yi kullanarak yeni bir NFT koleksiyonu geliştiriyor.

NFT sektörü günden güne gelişimini artırırken, yapay zekanın da gelişimi ile birlikte önemli bir kesişimde bulunuyorlar. Son olarak da iş odaklı sosyal platform LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, OpenAI destekli DALL-E 2 yapay zeka yazılımını kullanarak oluşturduğu görüntülerle oluşturulan bir Solana tabanlı NFT projesi duyurdu.

Kısa bir süre önce OpenAI'ın anında görüntü üretebilen veya mevcut görüntüleri düzenleyip iyileştirebilen yapay zeka sistemi DALL-E 2'nin daha yaygın olarak kullanılabilir hale getirileceği açıklanmıştı. Şirket, yakın zamanda yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşma hedefiyle bekleme listesindeki müşterilerin erişimini hızlandıracağını duyurmuştu. Bu alanda önemli bir çalışma da LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman‘dan geldi.

Hoffman, Twitter üzerinden yeni projesini duyurdu ve ilk parçayı bugünden itibaren en büyük Solana NFT pazarı olan Magic Eden'de açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

‘Untranslatable Words' adlı proje, orijinal olarak DALL-E 2 ile oluşturulmuş ve yazılı istemlere dayalı 11 adet NFT içeriyor. Bununla birlikte kripto sektöründeki yaşanan ayı piyasasına değinen Hoffman, bu düşüşleri bir deney fırsatı olarak görüyor:

“Kriptodaki mevcut ayı piyasası, uzun vadeli bir bakış açısıyla deney yapmak için iyi bir an yaratıyor. Bu alanda çalışmaya devam eden geliştiriciler ve girişimciler, uzun vadeli değer yaratmaya en çok odaklananlardır. Dayanıklı ürünler inşa edecekler ve vakaları kullanacaklar”

Kaynak: Chip Online