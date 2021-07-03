Libyalılar Hafter’in seçimlere katılmasına karşı

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyon Odası’ndan yapılan açıklamada, “Hafter’in herhangi bir makama gelmesine karşıyız. Şayet ona böyle bir vasıf verilirse bu bizim için savaş demektir” denildi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik hükümetinin başkanı Muhammed Dibeybe, savunma makamı için bir bakan atanması konusundaki anlaşmazlıkların gölgesinde konuya dair sessizliklerini koruyorlar. Siyasi çekişmelerle eş zamanlı olarak hükümete bağlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, Mareşal Halife Hafter'in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına izin verilmesi halinde savaş tehdidinde bulunuldu.

Söz konusu gelişmeler, Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean Alam'ın BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in koronavirüse yakalandığını ve BM misyonu tarafından desteklenen siyasi diyalog forumuna katılamayacağı açıklamasıyla aynı zamana denk geldi. Jean Alam, Libya medyasına yaptığı açıklamada Kubis'in karantina süresinin dün bitmesi gerektiğini aktardı.

Libya Eski Baş Müftüsü Sadık el-Giryani, bir gün önce televizyonda yaptığı açıklamalarda BM'ye ağır eleştirilerde bulundu. Kurumu, Hafter'in projesini desteklemek ve anayasal temeli uygun hale getirerek onun seçimlere katılmasını sağlamakla suçladı. Daru'l İfta Araştırma Konseyi'nden yapılan açıklamada da Cenevre toplantısının katılımcılarının Libya'nın sosyal ve ahlaki sorumluluğu bulunduğu vurgulandı. BM misyonunun, tartışmalar yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları ile ilgili Cenevre'deki görüşmelere katılanları suçlamaya çalışmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Hükümetin Öfke Volkanı Operasyon Odası'ndan da şu açıklama yapıldı:

“Hafter'in herhangi bir makama gelmesine karşıyız. Şayet ona böyle bir vasıf verilirse bu bizim için savaş demektir. Biz, açıkça bir öfke volkanı gibi davrandık. Bunu tüm dünya için yaptık. Ordunun harekatı, Hafter ve oğullarının egemenliği için yapılmıyor.”

Mısrata Hikmetliler ve Önde Gelenler Konseyi, Cenevre Forumu'nun sonuçlarını kabul etmediklerini duyurdular. Cenevre Forumu'nda “Askeri teşkilata mensup olan kişilerin, istifasının üzerinden 5 yıl geçmiş olma şartı olmadan cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmasına izin verilmesi” kararı alınmıştı. Konsey dün akşam yaptığı açıklamada, başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip, Libyalıların baskı altına alınmasına katkıda bulunmuş, haklarında yargı kararı alınmış veya Libya yahut uluslararası mahkemeler tarafından hakkında arama emri çıkarılmış kişilerin seçimlerden uzaklaştırılması çağrısında bulundu. Konsey, BM misyonunu ve diyalog forumu üyelerini, alacakları kararların ve atacakları adımların ülkeyi yeniden savaş ve silahlı çatışma döngüsüne sürükleyeceği konusunda uyardı.

Salih-Dendias görüşmesi

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile dün Atina'da gerçekleştirdiği görüşmede, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'yı “her ne şekilde olursa olsun” terk etmesi gerektiğini vurguladı. Libya'daki çözümün, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması ve devlet kurumlarını bir araya getirebilen, askeri kurumları birleştirebilen ve Libyalılar arasında uzlaşmayı sağlayabilen bir cumhurbaşkanının doğrudan Libyalılar tarafından seçilmesi olduğunu vurguladı. Salih ayrıca iktidara gelmek isteyen herkesin seçimleri desteklemesi gerektiğini belirterek Libya'da herhangi bir yabancı üssün varlığına izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Temsilciler Meclisi Resmi Sözcüsü Abdullah Blihak'ın ifade ettiğine göre Meclis Başkanı Akile Salih, Yunanistan'ın bu eğilimi destekleyeceğini ve iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini engellemeye çalışan hiçbir sese kulak vermeyeceğini umut ediyor.

Blihak ayrıca Müslüman Kardeşler'i yaklaşan seçimleri “ne pahasına olursa olsun” engellemeye çalışmak ile suçladı. Diyalog forumu katılımcılarını da seçimleri ertelemeye çalışmakla suçlayan Blihak, dün televizyonda yaptığı açıklamalarda “Siyasal İslam hareketinin üyeleri, kaybedeceklerini bildikleri için seçimleri engellemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Libya halkının doğrudan cumhurbaşkanı seçmek istediği ve anayasayla ilgili herhangi bir referandumun seçimleri erteleyebileceğini aktardı.

Bu arada el-Menfi, dün akşam Katar Devlet Emiri Şeyh Temim bin Hamad ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştüğünü ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki bir dizi ortak dosyanın gündeme geldiğini söyledi. Medya ofisi el-Menfi'nin, Dibeybe, İstihbarat Teşkilatı Başkanları, Yüksek Yargı Konseyi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Libya Yatırım Otoritesi, Libya Dış Bankası ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, yurt dışında Libya'nın istismarına yönelik hamleleri tartıştığını ve bunların gerçekleştiği tüm ülkelerle ilgili ayrıntılı bir rapor sunulmasını istediğini aktardı.

El-Menfi toplantıda yurt dışındaki Libyalı mahkumların, özellikle de yargılanmadan tutuklanan ve hapis halleri süren isimlerin durumunun görüşüldüğünü, hükümete söz konusu dosyanın zaman geçmeden ele alınması için ilgili ülkelerdeki yetkililer ile acilen iletişime geçmesi talimatı verdiğini söyledi. Uluslararası mahkemeler nezdinde bekleyen tüm yasal davaların ve dosyaların takibi konusundaki çabalarından dolayı Libya'da davalara bakanlardan da övgüyle bahsetti.

Kaynak: Şarkul Avsat

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