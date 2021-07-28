DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Antalya Manavgat'taki yangında hangi mahalleler boşaltıldı? Antalya'daki yangın söndürüldü mü?
Tokyo'da 3 olimpiyat rekoru birden kırıldı
Avusturya mahkemesinden ''Sezgin Baran Korkmaz'' kararı
Akıllı at Hans
Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi
Kilis'te Aşı Olanlara Çekilişle Bisiklet Hediye Edilecek
Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü
'Onların sessiz feryatlarını duymak boynumuzun borcudur'
Yazlık bahçesine ayak tenisi sahası
Mine Kırıkkanat kimdir?
ABD'de mal ticareti açığında artış
YKS'ye kaç kişi katıldı, kaç kişi sıfır çekti? 2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti? Kaç kişi 2 yıllık ve 4 yıllık tercih yapacak?
YKS'nin çifte birincisi Eren: Sınavın zor olmasını istiyordum
ANALİZ: Lübnan çökerken Hizbullah devletleşiyor
Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

TIMETURK / DÜNYA / Libyalı heyetler seçimler için Roma'da bir araya geliyor

Libyalı heyetler seçimler için Roma'da bir araya geliyor

Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetlerinin, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yasal çerçevesini belirlemek üzere İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya geldiği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-07-28 14:33:27
Libyalı heyetler seçimler için Roma'da bir araya geliyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) teknik yardımıyla Libya Temsilciler Meclisi ve Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu heyetleri, 24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına olanak sağlayan yasal çerçevenin tanımı konusunda bir anlaşmaya varmak üzere bugünlerde Roma'da bir araya geliyor." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın, UNSMIL'in ülkenin kurumsal ve siyasi tüm ilgililerini de içeren kapsayıcı sürece olan ihtiyaca yönelik çağrısını desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "İtalya, Libya'nın istikrarına olan bağlılığını teyit ederken, Libya halkının meşru talepleri doğrultusunda bu yolun özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabileceği bir sürece yol açacağını umuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş