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Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin yapılabilmesi için 6 ila 8 ay gerekli

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

18 Dakika Önce
2022-01-17 18:27:17
Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin yapılabilmesi için 6 ila 8 ay gerekli

Libya Temsilciler Meclisindeki (TM) oturumda konuşan Sayih, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanırken ertelenen ve henüz yeni bir tarihin belirlenemediği seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sayih, "24 Aralık geçti. Yeni bir seçim tarihinden bahsediyorsak bunun için yeniden seçmen kaydı yapılması gerekiyor, çünkü 18 yaşına girenler oldu ve bu hukuki olarak seçmeye hak kazandıkları yaş." dedi.

Yüksek Seçim Komisyonunun hiçbir engel ve mücbir sebep olmadan yeni prosedürlerle seçim sürecini yeniden başlatabileceğini dile getiren Sayih, "Seçimleri yapabilmek için 6 ila 8 aya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı. .

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