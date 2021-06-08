DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de aşıya teşvik programı: İlk dozu olana esrar bedava
Neşe Nur Akkaya kimdir? Neşe Nur Akkaya'ya çirkin saldırı!
'Libya'ya müdahaleye hazırdık'
Firari Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
Sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? Aile Hekimi Biontech aşısı yapar mı?
'CHP’li belediyeler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor' diyen Ulus, KRT TV'den kovuldu
Bahçeli: HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş
Kolombiya'daki olaylara başsavcılıktan müdahale!
HDP için raportör görevlendirildi
Aşı olmayanlara ceza var mı? Aşı olmayanlara yasak mı gelecek?
ABD yönetimi neden yön değiştirdi?
Ünlü oyuncu Knightley: Çevremde tacize uğramamış kadın yok
Razer yeni oyuncu koltuğunu duyurdu: Iskur X
Kamala Harris protestolarla karşılandı
Basit yargılama usulü nedir? Basit yargılama kimler için uygulanır?

'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya'nın başkenti Trablus'un paralı askerlerin eline düşme ihtimalinin belirdiği dönemde Libya'ya müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 12:30:15
'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya'nın başkenti Trablus'un paralı askerlerin eline düşme ihtimalinin belirdiği dönemde Libya'ya müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı röportajın tanıtım videosunu yayımladı.

Röportajda Libya'nın başkenti Trablus'un "paralı askerlerin" işgaline girecek ilk Kuzey Afrika ve Arap başkenti olmasına asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Tebbun, "Cezayir, Trablus'un düşmesini önlemek için şu veya bu şekilde müdahaleye hazırdı. 'Trablus kırmızı çizgidir' dediğimizde sözümüzün arkasındaydık ve ilgililer mesajımızı aldı." dedi.

Tebbun, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek için beraberindeki paralı askerlerle en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ocak 2020'de, "Trablus, Cezayir için kırmızı çizgidir." uyarısı yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş