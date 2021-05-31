DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Sedat Peker açıkladı: Cemevine saldıracaklar
Analiz: Yüzde 7'lik çeyrek büyüme ve kalitesi
Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı
Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu
NATO dışişleri ve savunma bakanları NATO Zirvesine hazırlık için toplanacak
Nihat Genç’ten Cumhurbaşkanı’na tuhaf talep… ‘İzlemeyiz’
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
Ozon Tedavisi ve Karaciğer Yağlanması Tedavisi - TheLifeCo
Irkçılar, caminin camına 'Hitler geri döndü' yazdı
2021 Nefes Kredisi'ne başvurular yarın başlıyor
'Necip Fazıl ile Nazım Hikmet’i kavga ettirmek zorunda değiliz'
Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı
Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı

Libya'da toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu, başkent Trablus'ta gerçekleştirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 19:07:19
Libya Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu Trablus'ta yapıldı

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Uzlaşı Komisyonu Kurucu Forumu'na, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Kuni, Adalet Bakanı Halime İbrahim ile Yerinden Edilmişler ve Göç Edenler Bakanı Ahmed Ebu Huzam katıldı.

Forum'a ayrıca, BM Kalkınma Programı (UNDP) Libya Temsilcisi Gerardo Noto, BM Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ile Afrika Birliğinin Libya Temsilcisi Vahide el-Ayari video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Forumda konuşan Lafi, Libya'yı güvenli bir limana ulaştırmak ve seçimlerin belirlenen tarihte yapılması için ulusal uzlaşının önemli olduğunu belirtti.

Ebu Huzam ise hükümetin uzlaşı projesine verdiği desteğin, yurt içinde ve dışındaki tehcir mağdurlarının geri dönüş hakkını pekiştireceğini kaydetti.

BM Koordinatörü Gagnon, Libya'yı istikrar aşamasına götüreceği için BM'nin kapsamlı uzlaşı projesini desteklediğini dile getirdi.

UNDP Libya Temsilcisi Noto ise ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için Libya Başkanlık Konseyi'ni atılan bu adımdan ötürü tebrik etti.

Libya Başkanlık Konseyi 6 Nisan'da, toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonu'nun kurulduğunu duyurmuştu.

Ulusal Uzlaşı Komisyonu'nun düzenleyeceği forumların, yaklaşık 1 ay devam etmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş