Libya, Tunus sınırını kapattı

Libya dün, koronavirüs salgınının kötüleşmesinin ardından Tunus sınırını ve iki ülke arasındaki hava yolunu 1 haftalığına kapatacağına duyurdu.

Libya dün, koronavirüs salgınının kötüleşmesinin ardından Tunus sınırını ve iki ülke arasındaki hava yolunu 1 haftalığına kapatacağına duyurdu.

AFP'nin haberine göre Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Tunus'ta epidemiyolojik durumun kötüleşmesinin, Hindistan varyantının bölgede yayılmasının, Tunus Sağlık Bakanlığı'nın ülkedeki sağlık sisteminin çökmesi açıklamasının ardından Bakanlar Kurulu gece yarısından başlayarak Tunus ile hava ve kara sınırlarımızın 1 hafta süreyle kapatılmasına karar verdi. Tunus'ta mahsur kalan vatandaşlarımızın dönüşü ile ilgilenilecektir.”

Hammude ayrıca Libya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerde eğitime Kurban Bayramı'na kadar ara verildiğini söyledi.

Tunus'ta son günlerde koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayılarında artış yaşanıyor. Hastaneler acil duruma geçti.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı uzun aylar boyunca günlük 500'ün altındaydı. Ancak son günlerde günlük vaka sayısı bin sınırını aştı. Ülkede son beş gün içerisinde vaka sayısı daha da artmış durumda.

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Bedreddin el- Neccar da ülkedeki epidemiyolojik durumun kötüleşmesinin nedenini vaka sayısındaki artışa bağladı. El-Neccar çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında “Libya'daki Delta varyantının tespit edilmesi bir hafta sürebilir” açıklamasında bulundu.

Libya'dan yapılan resmi açıklamalara göre ülkede yaklaşık 200 bin vaka ve 3 binden fazla koronavirüs kaynaklı ölüm meydana geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.