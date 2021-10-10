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TIMETURK / DÜNYA / Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Cezayir'den destek istedi

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Cezayir'den destek istedi

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya'nın içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi ve seçimleri zamanında yapabilmesi için Cezayir'e ihtiyacı olduğunu belirtti.

5 Saat Önce
2021-10-10 08:10:03
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Cezayir'den destek istedi

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Cezayir Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali ile başkent Cezayir'deki Meclis binasında bir araya geldi.

Libya'daki gelişmeler ve ulusal mutabakat konularının ele alındığı görüşmede, Salih, Libya'nın içinde bulunduğu krizden çıkması için Cezayir'in desteğine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Cezayir yönetimi ve halkının, Libya'ya verdiği destekten övgüyle söz eden Salih, "Libya'daki yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması ve seçimlerin zamanında yapılması konusunda Cezayir'in üstlendiği role güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir Halk Meclisi Başkanı Buğali'nin daveti üzerine ülkeye gelen Salih'in ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı tarafları temsilen oluşturulan Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi, önceki gün, yabancı paralı askerler, yabancı savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı olarak ayrılması planını onayladığını açıklamıştı.

- Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Ancak seçimler için zaman daralırken, TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek her iki kanunda da bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, geçen hafta, parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurmuştu. ​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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