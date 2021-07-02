DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Şimşirgil: 'İbrahimî Dinler', İslam düşmanlarının tuzağıdır
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
“Sistem faiz ve soygun sistemidir”
Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler?
Aylarca polisten kaçmayı başardı sonunda yakayı ele verdi
Nargile kafeler ne olacak?
Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi | Hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı?
15 yaşındaki Şinasi arkadaşı tarafından öldürüldü
Yusuf Kaplan: Dede oldum!
Yargıtay'dan MİT tırları sanıklarının cezalarına onama
Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi?
İşte BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 faizsiz konut şirketi
'Çocukların cesetlerini yaktılar'
ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Libya Siyasi Diyalog Forumu bir gün uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.07.2021 09:34:26
Libya Siyasi Diyalog Forumu bir gün uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

LSDF üyelerinden alınan bilgiye göre, dün gece yarısına kadar süren oturumlarda, farklı öneriler sunan üyeler arasında uzlaşı sağlanması için çalışacak bir kurul oluşturulması kararı alındı.

Bugün sona ermesi ve seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin bir karar çıkması beklenen LSDF oturumları bir gün daha uzatıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kasabasında başlamıştı. ​​​​​​​

Toplantıda LSDF üyeleri, devlet başkanının doğrudan halk tarafından mı yoksa parlamento tarafından mı seçileceği, başkanın yetkileri, adaylık kriterlerinin neler olacağı ve anayasa referandumuna gidilip gidilmeyeceği gibi konuları tartışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş