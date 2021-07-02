Libya Siyasi Diyalog Forumu bir gün uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de düzenlenen ve bugün sona ermesi planlanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumları, katılımcıların 24 Aralık seçimlerinin anayasal temeli üzerinde uzlaşı sağlayamaması üzerine bir gün daha uzatıldı.

LSDF üyelerinden alınan bilgiye göre, dün gece yarısına kadar süren oturumlarda, farklı öneriler sunan üyeler arasında uzlaşı sağlanması için çalışacak bir kurul oluşturulması kararı alındı.

Bugün sona ermesi ve seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin bir karar çıkması beklenen LSDF oturumları bir gün daha uzatıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kasabasında başlamıştı. ​​​​​​​

Toplantıda LSDF üyeleri, devlet başkanının doğrudan halk tarafından mı yoksa parlamento tarafından mı seçileceği, başkanın yetkileri, adaylık kriterlerinin neler olacağı ve anayasa referandumuna gidilip gidilmeyeceği gibi konuları tartışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.