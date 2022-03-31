DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi

TIMETURK / DÜNYA / Libya seçimlerinde kritik gelişme

Libya seçimlerinde kritik gelişme

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, hükümeti tarafından hazırlanan seçim yasası taslağını, ülkede ulusal diyalog başlatılması hedefiyle kurulan komiteye teslim ettiği bildirildi.

3 Saat Önce
2022-03-31 08:28:58
Libya seçimlerinde kritik gelişme

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, taslağı teslim alan komiteden seçim taslağıyla ilgili ulusal bir diyalog başlatması ve buradan elde edilecek izlenimler ve düşünceleri bir araya getirmesi isteniyor.

Açıklamada, Başbakan'ın komiteyi kurma amacının bir dizi vatanperver siyasi şahsiyetin de varlığıyla katılım dairesini genişletmek ve Libya toplumunun mümkün olan en geniş kesimini ifade etmesi olduğu kaydedildi.

Başbakan Dibeybe, 20 Mart'ta Libya'nın farklı bölgelerinden bağımsız isimlerden oluşan bir ulusal komite oluşturulması talimatı vermişti.

- Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş