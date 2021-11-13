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TIMETURK / DÜNYA / Libya: Seçimler 3 ay ertelenebilir

Libya: Seçimler 3 ay ertelenebilir

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin, seçim yasaları üzerinde uzlaşıya varılması için 3 ay ertelenmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

39 Dakika Önce
2021-11-13 20:54:03
Libya: Seçimler 3 ay ertelenebilir

Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi (MID) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Buluşmaları programı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Mişri, öncesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mişri, DYK'nın seçimlerin yapılmasını ne kabul edeceğini ne de engelleyeceğini ancak Yüksek Seçim Komisyonu'nun kararlarına itiraz etmek için yargıya başvurduğunu söyledi. DYK'nın seçimlerin düzenlenmesini engellemek için zora başvurmayacağını vurgulayan Mişri, seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Saih'in DYK'nın itirazlarına rağmen TM'nin çıkardığı seçim kanunlarını onaylamasını da eleştiren Mişri, bu durumun kişisel meselelerle ilgili olduğunu, Saih'in DYK'nın kendisini görevinden alacağına inandığını kaydetti.

TM'den tartışmalı seçim adımları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, TM ve DYK'den oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı. TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti. Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir diğer kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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