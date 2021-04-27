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Libya ordusu duyurdu: Hafter destekçisi paralı askerler konvoy halinde harekete geçti

Libya ordusu, Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

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27.04.2021 08:14:28
Libya ordusu duyurdu: Hafter destekçisi paralı askerler konvoy halinde harekete geçti

Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rus paralı askerlerinin desteğindeki savaş suçlusu Hafter'e bağlı silahlı araç konvoyunun doğu yönünde Şuveyrif bölgesi güzergâhında harekete geçtiği gözlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, cephane yüklü 3 tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, hareketliliğin ateşkesi bozucu ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.

Libya'da ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana ülkede konuşlandırılan başta Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner timleri olmak üzere çeşitli silahlı unsurlar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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