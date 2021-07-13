DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye ile Katar arasında burslu eğitim anlaşması
Ukrayna’da üst düzey istifa: İçişleri Bakanı Avakov görevi bıraktı
Analiz: ABD:TÜFE öncesinde politika evriminin ayrıntıları
Sanayi üretiminde mayısta beklenti aşıldı
Bakan Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile görüştü
Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu
Bayram tatili öncesi bilet fiyatlarında rekor yükseliş
Borsa günü düşüşle tamamladı
Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'kayıp silah' açıklaması
Faiz düşecek mi, artacak mı, sabit mi kalacak?
YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı
Türkiye'nin 48 yıllık bitki profesörü!
Küba’da gösteriler sürüyor: Küba’da olunca ABD uşağı mı?
Merkez Bankası'ndan ''200 lira ve 10 lira'' kararı

TIMETURK / DÜNYA / Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu

Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu

Libya'nın Terhune kentinde kazı çalışmalarının devam ettiği toplu mezarlardan üç ceset daha çıkarıldı.

34 Dakika Önce
2021-07-13 20:38:12
Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Libya Kayıpları Arama ve Kurtarma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlarda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, şehrin kırsal bölgesinde 7 Temmuz'da tespit edilen iki mezardan 3 cesedin çıkarıldığı, alandaki kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kurumun verilerine göre, ülke genelinde kayıp kişi sayısı 3 bin 650 olarak kaydedilirken, bu kayıpların 350'si de Terhune'den.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 110'un üzerinde cesede ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH